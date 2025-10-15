東京・下北沢を中心に活動する男女８人組?二刀流ロックバンド?「少年キッズボウイ」が１５日、下北沢の空き地でフリーイベントライブを開催した。下北沢を舞台にしたラブソング「下北沢ターミナル」（８日先行配信）を記念したフリーライブで、ファン２００人を前に全７曲を披露。１２月１０日に発売するメジャー初ミニアルバム「もっと少年キッズボウイ」は、メジャーデビュー以降初のアルバムで、新曲３曲を含む全６曲を収録