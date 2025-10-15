お笑いコンビ・千鳥の大悟を慕う11人の『大悟飲み後輩芸人』が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（テレビ朝日後11:15、ABCテレビ深夜00:37）に大集結！ 【写真】後輩芸人が愕然最近のちょっといい話に「昔と違う！」 大悟といえば、酒好き芸人として、数々の伝説を残してきた。20年近い付き合いの初期メンバーのかまいたち・濱家隆一＆とろサーモン・久保田かずのぶ＆ダイアン・津田篤宏