コスプレイヤーの「あゆの」がこのほど、「ヤングアニマルWeb」に登場。コスプレ無しでの「真剣」グラビアを披露した。 【写真】コスプレじゃなくても勝負できる！ 普段は人気コスプレイヤーとして活躍中の「あゆの」。X（旧ツイッター）のフォロワー数は44万人と人気急上昇中だ。同サイトではコスプレではなく、ありのままの自分で勝負。接写しても透き通るような美肌と、ビキニで強調されたグラマ