１４日のテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」には、ファッションデザイナーのドン小西がゲスト出演した。年の半分を過ごすという軽井沢の別荘が紹介され、愛犬アリーちゃんも登場。８年前に築３３年の中古物件を購入し、リフォームしたという。スタジオでは、お宝として「ベルナール・ビュフェの油絵」を披露した。手にした経緯を振り返り「独立して（会社を）作ったのはいいんだけど、５年くらい貧乏してて、あるときグワッ