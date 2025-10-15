東京・八王子市の車通りが多い道路で、車が自転車に接触。自転車はその衝撃で倒れてしまいますが、車はそのまま走り去っていきました。ひき逃げの瞬間です。被害に遭った女性は当時、何が起きたか分からなかったといいます。被害者：その時は分からなかったんですけど、なんか後ろから衝撃を受けて、自転車ごとバーッと吹っ飛んだというか転んでしまって、前かごの荷物がバーッと散ったので、その瞬間“事故かな”と思った。すぐ目