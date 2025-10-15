トルコで撮影されたのは、突然の事故。先頭を走っていた車が道路をそれ、飛び出すように斜面へ。乗っていた人は無事なのでしょうか。畑に落下し、横倒しの状態で止まった車。車内に取り残された人を助けようと、多くの人々が車を取り囲んでいます。そのそばには座り込み、うなだれた様子の人も。実は、事故に遭った車は結婚式を祝う車列の先頭を走っていました。特別な1日が一転。なぜ事故は起きたのでしょうか。その原因は、後ろ