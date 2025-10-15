ボクシング日本フェザー級７位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が１５日、元世界３階級王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝との５８キロ契約１０回戦（２５日、キルギス・ビシュケク）に向け、堺市の所属ジムで練習を公開。カシメロを撃破して、いとこの元世界２階級王者・亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝と対戦したいとぶち上げた。京之介は和毅と同じＴＭＫジムに所属していたが、８月末にＭＲジムに移籍。「いとこ