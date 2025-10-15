まだ暗い時間帯に広島・福山市のコンビニでカメラが捉えたのは、入り口付近で店員と全身黒ずくめの男が争うような様子です。互いに距離を取りながら、店員が手を振り上げる様子も確認できます。一方、黒ずくめの男が突き出した手には包丁のようなものが見えます。この黒ずくめの男、目的は何だったのでしょうか。警察によりますと14日午前3時ごろ、福山市のコンビニに目出し帽をかぶった男が現れ、無言で男性店員に包丁のようなも