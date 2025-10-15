きょうも県内ではクマの出没が相次ぎました。富山市では、きょう1日で今年最多となる11件の出没情報が寄せられ、市や警察が注意を呼びかけています。富山市によりますときょう午前7時40分ごろ、富山市小杉で「クマのふんのようなものがある」とマンションの住民から警察に通報がありました。周辺の道路でも確認され、駆け付けた市の職員や猟友会が現場を調べ、住民に注意を呼びかけました。マンションの住民「夜はなるべくクマ怖い