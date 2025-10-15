「anan AWARD 2025」授賞式が15日、都内で行われ、8人組グループtimeleszが大賞を受賞した。グループの新メンバーを決めるオーディション「timelesz project」（通称タイプロ）が大きな話題を呼んだ。オーディションを経て8人体制となり再始動し、注目を集めている。旧体制から活動する佐藤勝利（28）は「今まで支えてくださったファンの皆さん、タイプロ以降に新しくファンになってくださった皆さまが支えてくださったからいただ