東京・下北沢を中心に活動する男女8人組二刀流ロックバンド、少年キッズボウイが15日、同所の空き地でフリーライブを開催した。8日発売シングル「下北沢ターミナル」を記念したもの。雨の中で約200人を前に全7曲を披露した。それぞれがSE、鉄道乗務員、映画配給会社員など別々の仕事をしており、コンサル会社の統括部長で全楽曲の作詞作曲担当の、こーしくんは「『放課後、空き地に集合な！』って言うのは『ドラえもん』を見て育