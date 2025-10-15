シニア犬との暮らしでは、ちょっとした仕草や変化にもつい敏感になってしまいます。今回のちーちゃんも、以前から後ろ足の付け根を痛めていたこともあり、少しでも異変を見せると「もしかしてまた…？」と不安がよぎります。 やっと回復してきたかな、と思っていた矢先、突然ちーちゃんがブルブルと震えだし、驚いてすぐに獣医さんへ電話。「また急に震え出したんです！」しかし、答えはまさかの「うんちを踏んづけて