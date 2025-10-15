『私の穴がうまらない』（おぐらなおみ/KADOKAWA）第19回【全22回】【漫画】『私の穴がうまらない』を第1回から読む人間の三大欲求である「食欲」「睡眠欲」「性欲」。食事と睡眠グッズはいろいろと試せるのに、どうして性欲は夫だけで満足しなければいけないのだろう？ フリー編集者として働くハルヒは、夫・マサル、中学生の娘・アラタとの3人暮らし。夫とは何年もレス状態が続き、ハルヒは心と体に満たされない「穴」があいたよ