ブラジル代表を初めて撃破した日本代表(C)Getty Images歴史的勝利に対する嫉妬の表れなのか。サッカー日本代表は10月14日、東京スタジアムで行われた国際親善試合でブラジル代表に3-2で勝利した。前半2失点の劣勢から一転、後半に3得点を挙げて大逆転。A代表では、ブラジル相手に通算14戦目で史上初めての白星を飾った。【動画】サポーターと歴史的勝利の喜びを分かち合う日本代表をチェックこの快挙を受け、韓国メディアも