101歳の現役ランナー宮内 義光さん。10月、福岡で行われた日本マスターズ陸上に、最高齢の選手として出場しました。自らが持つ世界記録の更新を目指します。果たして、その結果は。軽やかな足取りで走る男性。7月に101歳を迎えた鹿児島市の宮内義光さんです。日課は、毎朝6時半からのランニング。（宮内義光さん）「自分の健康は自分で守るよ、無理しない。スカッとしますよ。気持ちいいよね、汗かくと」75歳