１５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。同番組では２１日に予定される臨時国会での首班指名選挙をめぐり、立憲民主党・野田佳彦代表、日本維新の会・藤田文武共同代表、国民民主党・玉木雄一郎代表の３党党首会談が国会内で行われることを報道。コメンテーターで出演の元自民党幹事長で