GPシリーズ第1戦に出場するためフランスのナント空港に到着した坂本花織＝15日（共同）【ナント（フランス）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦フランス大会（17日開幕・アンジェ）に出場する日本勢が15日、開催地のフランスに到着した。今季限りでの引退を表明している女子のエース坂本花織（シスメックス）はナントの空港で取材に応じ「（仕上がりは）いい方。自分も楽しみ。自信をつけていきたいので頑