今年度のクマによる死者は全国で7人となり、“統計開始以来最悪”となっています。15日朝、NNNのカメラが秋田市で捉えた大きなクマ。取材班は安全に配慮して車内から撮影を続けましたが、クマは動じることなく、栗を食べ続けていたといいます。15日は、宮城県仙台市の住宅街でも、クマが出没しました。仙台市は、人の日常生活圏内で特に危険な状態だと判断して、市街地での発砲を認める「緊急銃猟」でクマを駆除したということです