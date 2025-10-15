ホーム壁面でユーモアある45連の交通広告を展開サントリー食品インターナショナルは10月15日より、機能性表示食品「サントリー特水(とくすい)」の発売(10月21日)を前に、JR御茶ノ水駅構内で大規模な交通広告を展開している。今回の広告は、計45面を使用した駅構内ジャック企画で、ホーム壁面一帯に「特茶から特別な水、誕生」「御茶ノ水に特別な水です」「特茶ノ水」などのコピーを掲出。新しい「お茶の水」をテーマに、駅名と商品