なでしこジャパンのＭＦ長谷川唯（２８＝マンチェスター・シティー）が、約半年ぶりのカムバックを果たした。日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、なでしこジャパンの欧州遠征（イタリア戦＝２４日、ノルウェー戦＝２８日）に臨むメンバーを発表した。長谷川は５月にニルス・ニールセン監督率いる代表の主将に就任したが、同月のブラジル遠征と６月のスペイン戦ではコンディション不良のため参加を辞退。１５日のオンライン