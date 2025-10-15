甘く儚いRayの世界観そのものなRayモデルたち。だけど、猛烈に可愛いだけじゃないんです！今回は、Ray㋲きっての愛されガール・三浦理奈の「らぶなもの」をご紹介します。ハッピーマニアな彼女がライブに通うほど好きなアーティストや、ついつい集めてしまうものとは...？三浦理奈まわりを笑顔にするハッピーマニア2025年9月号 ©望月宏樹Ray model's dataTopic 16タイプINFPTopic わたしのらぶな場所ソファ「おうちのソ