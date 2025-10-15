メ～テレ（名古屋テレビ） 自分が勤務していた中古車販売会社から架空取引で現金をだまし取ったとして元社員が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは中古車販売会社「グッドスピード」の元課長、鈴木佑介容疑者（40）です。 警察によりますと鈴木容疑者はおととし12月、カーナビ68台を仕入れたかのように装い、グッドスピードから現金およそ700万円をだまし取った疑いが持たれています。警