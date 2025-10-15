メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠にとって3つ目の永世称号の獲得がかかる竜王戦七番勝負。16日から福井県で第2局が行われます。 今期の竜王戦七番勝負は、去年に続き藤井聡太七冠に佐々木勇気八段が挑戦しています。 第2局が16日から福井県のあわら温泉で行われるのを前に2人が対局場に入り、室内の温度などを確認する検分に臨みました。 藤井七冠は、竜王のタイトルを2021年から4期連続で獲得していて