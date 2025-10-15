ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が15日、予選2日目が行われた。和田操拓（41＝滋賀）は6号艇の2日目8Rで価値ある2着。カド4コースの石渡鉄兵が捲って切り開いた艇間を大外からシャープに捲り差して、バックは鳥居塚孝博に伸び勝った。「伸びがいい。それに回った後やターンもスムーズでしたね」とパワフルな相棒62号機を称えた。初日は1、2着で、ここまで3戦オール2連対と好調な走りが続いている