ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が15日、予選2日目が行われた。当地66周年（G1）の覇者が反撃を開始した。大池佑来（38＝東京）は初日の2、1号艇で6、4着。早々と予選突破へ暗雲が垂れ込めたが、2日目6Rを捲って快勝した。レース後は「押しがない。伸びもターン回りもきついですね」と笑顔はなし。それでも「今期はリズム、流れがいい」。前節の多摩川周年では準V。得意水面で勢いを止めるわけに