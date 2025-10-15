栃木県の県立高校の更衣室にカメラを設置して女性を盗撮したとして逮捕・起訴された教諭の男について、県の教育委員会は今日付で懲戒免職処分としました。この事件は、栃木県の県立高校の教諭、古口大輔被告（38）が学校内の更衣室に小型カメラを設置し、女性が着替える様子を盗撮するなどしたとして今年8月に逮捕され、その後、起訴されたものです。事件を受けて県の教育委員会は、今日付で、古口被告を懲戒免職処分としたと発表