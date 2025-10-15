今年8月、富山市の日本カーボンで起きた火災は、炉内で発生したガスが膨張し、3000度以上の炭素粒子が噴き出したことが原因とみられることが分かりました。この映像はことし8月29日の午前7時15分ごろ、富山市高内で撮影されたドライブレコーダーの映像です。画面左側には、赤い炎と黒い煙が高く、まっすぐ上がっているのが分かります。日本カーボン富山工場の炭素製品を製造する炉が爆発を伴って焼けたと