“令和一エロい完売クイーン”と呼ばれる新田妃奈さんが週刊FLASH（光文社）に登場。Hカップの衝撃的なプロポーションを大胆に披露しています。【写真】お嬢様大学卒のHカップ美女、新田妃奈さんが女神のS字曲線で悩殺現在大躍進中のグラビアアイドルの新田さん。FLASHでの初グラビア記念のお渡し会や先日発売の１st DVDのイベントでも、新人離れした数を完売させた彼女。さらなる快進撃待ったなしの彼女の艶姿は必見です。【新田