富山市が再整備を進めた富山駅北口のブールバール広場が、今年のグッドデザイン賞を受賞しました。ブールバール広場は、富山駅北口から富岩運河環水公園に向かって延びる空間です。沿道にはオーバード・ホールや北日本放送などがあり、富山市が「緑の都市空間」をコンセプトに2021年から再整備を進めました。全長およそ420メートル、幅およそ30メートルの街路空間で、再整