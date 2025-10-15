ジョンマスターオーガニックから、秋冬のホリデーシーズンにぴったりな特別な香りのヘアオイルが登場します。高い保湿力を誇りながらも軽やかでベタつきにくい使用感が人気の「L&Pヘアオイル」が、新しい香り“パープルフラワー”をまとって2025年10月23日（木）より発売。自然の息吹を感じさせるフレッシュな香りとともに、髪に潤いとツヤを与えてくれる心地よい1本です♡ ジョン