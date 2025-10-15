中国初の触地図の「中国地図」と「世界地図」が中国盲文図書館から発表された。説明によると、このバリアフリー地図は厚みがあり摩擦に耐える強度の高い特殊な紙で作られており、防水性と防湿性を備え、点字と地理情報が正確に対応している。「中国地図」は触覚感度を高めて省・自治区・直轄市の行政区画と重要な地理情報を表しており、「世界地図」は7大陸・4大洋をそれぞれ異なる模様で表している。中国盲文出版社の包国紅（バオ