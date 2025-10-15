国際航空運送協会（IATA）が主催する2025年世界安全運航会議が10月14日、中国東南部沿海の福建省アモイ市で開催されました。これは中国で初めて開催された同会議となります。世界約70カ国の航空会社、監督機関、国際組織、サプライヤー代表らが、未来の航空安全ガバナンスシステムの構築や航空安全・運航分野における革新的なアイデアの模索などについて、深く議論を交わしました。世界で最も成長潜在力のある航空市場の一つとして