アイラインまでハッキリ見えるほどのドアップ！32年前に主演ドラマで生粋のお嬢様を演じた女優が52歳に…。?超接近?した顔に「相変わらず綺麗」と反響が寄せられている。「連日ありがとうございます。エノケン公演中」と綴り、出演音楽劇「エノケン」のオフショットをインスタグラムに紹介したのは松雪泰子(佐賀県出身)。?超接近?で納めた自撮り写真となっている。SNS上では舞台を観劇したファンから「とにかく綺麗すぎた」