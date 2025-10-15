体を寄せ合い、笑顔で…7回目の共演を果たす61歳俳優と57歳女優が並んで立つ?夫婦ショット?がSNSで公開され、ファンから歓喜の声が上がっている。話題の写真を紹介したのは、公開中の映画「俺ではない炎上」の公式X。阿部寛､夏川結衣(熊本県出身)､藤原大祐が8日に都内で行われた大炎上御礼イベントに登壇した際のオフショットを披露した。大手ハウスメーカーに務める山縣泰介役の阿部と、泰介の妻･芙由子を演じた夏川が寄り