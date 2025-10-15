本州唯一のナベヅルの越冬地周南市八代地区では例年、10月下旬ごろから飛来が始まります。地元の小学校ではきょうナベヅルの飛来を願う恒例の集会が開かれました。周南市の八代小学校で伝統行事となっている「つるよ来い来い集会」には全校児童9人が参加しました。八代地区には例年、10月下旬から11月中旬ごろにかけてシベリアからナベヅルが飛来します。八代小学校では1993年から毎年、この時期に「つるよ来い来い集会」を開いて