あす（16日）から山口県内の最低の時給が1000円の大台に乗ります。国の担当者が山口市の商業施設に出向き、県内の最低賃金があす（16日）1043円に引き上げられることを来店客に呼びかけました。子どもたちから大人気のちょるる。いつもと違うのは、「タスキ」を着けていること…そこには「1043円」と書かれています。（労働局の呼びかけ）「あしたから最低賃金が引きあがりますので」厚生労働省山口労働局の職員らがゆめタウン山口