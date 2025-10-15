食と命の関わりについて考えてもらおうという企画展がきょうから岩国市で始まりました。シンフォニア岩国で始まった「ごはんといのちのストーリー展」。普段口にする食べ物が多くの命に支えられていることを子どもたちに知ってもらおうと創価学会が企画しました。会場では牛や豚、羊やヤギなどの実物大の模型やこどもたちが手に取って楽しめる魚の模型が展示されています。また、好きなご飯やおかずをトレーにの