10月15日午後6時半頃、広島市西区中広町で「妻が血を流して倒れている」と夫が交番に届け出ました。警察によると夫婦は30代のベトナム国籍とみられ、夫が外出先から帰宅した際、部屋の中で妻が頭部付近から血を流して倒れているのを発見。その後、死亡が確認されました。捜査関係者によると切り傷もあり、現場には血の足跡が残されていたということです。警察は殺人事件として、逃走した犯人の行方を追っています。【2025年10月15