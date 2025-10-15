2025年9月、浜松市中央区でトラックが70代男性と衝突し、足を骨折させる重傷を負わせたうえ、逃走した事件で、警察は10月15日、80代の男を逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区寺脇町に住む廃品回収業の男(82)です。 逮捕された男は9月23日午後2時15分ごろ、浜松市中央区白羽町の市道でトラックを運転中、路上で立ち話をしていた近くに住む無職男性(78)に衝突、男性を転倒させ、右足骨折の重傷を負