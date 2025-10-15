アフリカ大陸南東部の島国・マダガスカル。2025年10月に入って反政府デモが激化、クーデターが発生したと報じられ、大統領が国外に逃亡したとみられています。暴動の引き金は、「生活の苦しさ」。世界で最も貧しい国のひとつマダガスカルは、国民の約8割が1日2ドル以下で生活する貧困層です。貧困や政情不安で苦しむ国民に追い打ちをかけるのが…毎年のように襲いかかるサイクロン。最大瞬間風速50m/sを超える強いサイクロンの数は