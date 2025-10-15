東京エレクトロンにTSMC、大手の半導体関連企業がひしめく熊本県合志市や菊陽町の今を取材しました。 【写真を見る】JASMに東京エレクトロンにソニーセミコン “新工場が続々と”半導体関連企業『集積の現場』 東京エレクトロン九州は新開発棟 半導体製造装置を手掛ける東京エレクトロン九州は、合志市に新たな開発施設を完成させました。 元々あった工場と渡り廊下でつながるのが新たな施設「プロセス開発棟」です。