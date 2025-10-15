福井県若狭町は15日、75歳以上の人が入る後期高齢者医療制度の保険料に関し、年金からの天引き（特別徴収）の加入者2493人分の計約8054万円を、徴収できない状態になっていると発表した。町の担当者の事務処理にミスがあった。今年10月から1年分は天引きによる徴収ができず、代わりに口座からの引き落としや納付書での支払いを依頼する。町によると、担当者が日本年金機構へ送信する特別徴収の依頼データを作成した際、処理