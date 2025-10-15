◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第１戦ソフトバンク―日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）日本ハムの先発・達孝太投手が５回を被安打５、無失点で乗り切った。初回、２安打に１死球で１死満塁のピンチをつくるも、二ゴロ併殺で切り抜けた。１９４センチの長身から投げ下ろす１５０キロ超の速球、変化球で相手打線に長打を許さない。５回も２死無走者から柳田、柳町に連打を許したが