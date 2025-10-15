朝ドラからの激変にビックリ！女優・鳴海唯が青髪を披露した。テレビ東京系ドラマ「シナントロープ」（月曜・後１１時６分）で鳴海は、室田環那役を演じている。室田は「エキセントリックメンヘラガール」というキャラの設定で存在感を放っている。ネットは「鳴海唯が、あんぱんの琴子だったとは！俳優ってスゴイわ」とルックス激変にびっくり。９月まで放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」に、主人公のぶ（今田美