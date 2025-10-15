8月の集中豪雨で鹿児島県姶良市の浸水被害は、550棟以上に上ったことがわかりました。 これは15日に開かれた姶良市の定例会見で明らかになったものです。 8月の集中豪雨で、姶良市では1人が死亡、2人がけがをしました。市では、り災証明書の発行を受け付けていますが、これまでに住宅の全壊が1棟、床上浸水が304棟、床下浸水が248棟確認されたということです。 姶良市によりますと、山間部を中心に市道の20か所で通行止めが続い