ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフーさんが2025年10月13日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。いつもと違う表情の大谷翔平選手（31）をとらえた写真を披露し、話題を集めている。「FOCUSED」この日の投稿は、「The SooHoo Scrapbook"FOCUSED"」とメッセージを添えて、カメラに鋭い視線を向ける、お茶目な大谷翔平選手の姿を投稿した。上目遣いで、力強く見つめている。この投稿には、「いいわ〜〜