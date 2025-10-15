ノルウェー船籍のクルーズ船が15日朝、鹿児島港に寄港しました。県内への年間の寄港回数が157回となり、過去最多を更新しました。 （記者）「マリンポートもクルーズ客を乗せたバスがずらーと並んでいます。」 鹿児島市のマリンポートかごしまに15日朝、着いたのは総トン数4万7000トンのノルウェーのクルーズ船、「バイキング・オリオン」です。乗客980人が次々と降り立ちまし