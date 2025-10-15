ドル円１５１．５０近辺、ユーロドル１．１６２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前はドルに買戻しが入っている。ドル円は150.90レベルまで安値を広げたあとは、反発の流れとなっている。足元では151.151.48レベルまで上昇。ただ、東京早朝につけた本日の高値151.88レベルまでは戻し切れていない。 ユーロドルは東京朝方の1.1602レベルを安値に買われ、ロンドン序盤にかけては1.1645レベルまで上昇した。その