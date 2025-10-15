【ニューヨーク＝小林泰裕】米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）は１４日、写真共有アプリ「インスタグラム」で、１７歳以下の利用者に対する保護機能を強化すると発表した。子どもの利用者は、大麻などの薬物や危険行為に関する投稿などを閲覧できなくなる。強化により、アカウントを子どもとひも付けている保護者は子どもがインスタで利用できる内容を今まで以上に細かく設定できるようになる。保護機能は１４日から米国や