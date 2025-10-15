日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１４日、放送され、芸能人の節約トークが繰り広げられた。化粧用のコットンやバンドエイドなど、何でも半分に切って使うという人のエピソードが紹介されると、女優・水野真紀（５５）は、「私もやってます、コットン」とさらり。スタジオは一斉に「え〜っ？！」の声があがったが、水野はそのまま「あと、キッチンペーパーは使わずに、ぼろ布を切って…」と話しはじめ、ＭＣの明石家さん